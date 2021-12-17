День Святого Николая в Украине: дата праздника и что подарить детям

Николай Чудотворец считается одним из наиболее почитаемых святых в Украине. День Святого Николая - торжество, во время которого верующие вспоминают небожителя. Он прославился, как защитник обездоленных, больных и нуждающихся, сообщает УНИАН.

Ежегодно в Украине День Святого Николая отмечается 19 декабря - зимний, а весенний - 22 мая. Зимой этого праздника особенно ждут дети, так как, согласно традиции, святой оставляет у них под подушкой сладости и подарки.

День Святого Николая 2021 - история праздника

Николай Чудотворец, Николай Угодник или Святитель Николай - так его называют православные верующие. Согласно древним писаниям, мужчина жил в III-IV веках и прославился многими чудесами. Одна из легенд гласит, что однажды Николай Чудотворец спас от казни безвинно осужденных людей, остановив палача с мечом. А также уберег жителей города Миры от голода, приснившись одному из итальянских купцов, дав ему денег и попросив его приехать к людям с зерном.

В честь Николая Угодника было построено множество храмов и монастырей, святого чтут представители христианства во многих странах, а в Украине в память о Чудотворце назвали город.

Традиции на День Николая Угодника

Православные знают, что один из наиболее почитаемых святых покровительствует всем путешественникам, морякам, а также нищим, больным и, конечно, детям. То есть, тем, кто нуждается в его помощи. Главная традиция праздника - подарки и конфеты, которые святой ночью кладет под подушку малышам.

История ее весьма интересна: в соседнем доме от Николая жил бедный вдовец, дочь которого влюбилась в парня из богатой семьи. Но родители жениха не хотели брать в семью бесприданницу. Тогда Николай под покровом ночи бросил в окно девушки сверток с монетами, таким образом обеспечив ей приданое и не позволив разлучить влюбленных. С того момента Николай почувствовал, что помощь - его призвание и начал подбрасывать в дома нуждающихся игрушки, одежду или деньги.

Часто именно в День Святого Николая во многих городах ставят праздничные елки на площадях, устраивают предновогодние гуляния, ярмарки и концерты. Благотворительные организации поздравляют детей-сирот с этим светлым праздником.

День Николая Чудотворца - приметы, обряды

Издавна считалось, что после 19 декабря начинаются сильные морозы. Крестьяне в этот день варили пиво и ставили в церкви свечу, моля Чудотворца о всяческих благах и хорошем урожае в следующем году. Хозяйки пекли пироги, накрывали праздничные столы и приглашали соседей в гости, чтобы вместе чтить память Святого Николая и отмечать праздник.

Вы можете поддержать древнюю традицию, приготовить вкусный ужин, собраться в узком семейном кругу или позвать родственников. Возьмите на себя роль чудотворца и подарите своему ребенку:

сладости;

долгожданную игрушку;

одежду;

развивающую игру;

билет на развлекательное мероприятие;

книги.

Главное - помнить, что в День Николая Чудотворца необходимо быть в добром здравии и хорошем настроении, ни в коем случае не ругаться, а только радоваться и благодарить святого за то, что происходит в вашей жизни.