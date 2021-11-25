Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду в результате продолжающегося ослабления гривны на межбанковском валютном рынке﻿ котировки безналичного доллара подошли к уровню 27 гривен. В отдельные моменты ценники от продавцов даже превышали этот уровень.

Сегодня в США – большой праздник; все американцы отмечают День Благодарения. Все банки и биржи будут закрыты, а в Украине торги на межбанке будут проходить по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним числом). Обороты будут существенно ниже, чем в обычные дни: желающих проплатить за валюту сегодня, а получить ее только завтра найдется не так много. В таких условиях «защищать» уровень 27 гривен будет проще. И лишь от позиции Национального банка зависит, продолжит ли доллар рост и поднимется выше – или остановится на уже достигнутом уровне.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,90/27,00 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в среду отслеживал малейшие изменения настроения на межбанковском валютном рынке и несколько раз в течение дня менял направление тренда. Утром наличный доллар продавали по 26,93-26,95 гривен. К 11 часам ценник подняли до 26,98-27,00 гривен: брать дороже оптовые покупатели наотрез отказались. Затем, сразу после выхода НБУ с интервенцией, доллар подешевел до 26,95-26,96 гривен. После обеда, когда стало очевидно, что рост на межбанке продолжается, наличный тоже пошел вверх и к вечеру достиг 27,05 гривен на продаже. По 27,03-27,05 гривен доллар начнут продавать и в четверг утром. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если Национальный банк не допустит роста безналичного доллара выше 27 гривен, наличный «американец» тоже останется на прежнем уровне.

Евро на рынке FOREX в среду продолжил падение и установил новый годовой минимум – 1,1184, что на 39 пунктов ниже предыдущего. Утром четверга он торгуется в узком диапазоне 1,1196-1,1216, пытаясь хоть немного скорректировать вчерашнее падение. Наличный евро в последние дни сохраняет относительную стабильность, поскольку два разнонаправленных вектора – падение гривны и падение евро в мире – частично компенсируют друг друга. Вот и вчера в течение всего дня он торговался в диапазоне 30,28-30,33 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по той же цене. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня более вероятен рост ценника в течение дня.

Российский рубль третий день подряд зажат между уровнями 74,20 и 75,20 рублей за доллар. Утром четверга он в очередной раз укрепился с 75 до 74,65 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера подорожал на 2 копейки и продавался по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей. Сегодня и завтра ожидается, что цена российской валюты не выйдет за пределы диапазона 3,60-3,65 гривны за 10 рублей.