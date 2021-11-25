Лопес согласился на реванш с Ломаченко

Но лишь при условии, что украинский боксер поднимется в первый полусредний дивизион, сообщает Сегодня.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес согласен провести повторный бой с Василием Ломаченко, которого одолел единогласным решением судей в октябре прошлого года.

Но для этого Ломаченко должен подняться в категорию 140 фунтов (63,5 кг).

Об этом Теофимо Лопес заявил в интервью Complex.com.

"Чтобы реванш с Ломаченко состоялся, украинец должен подняться в категорию 140 фунтов. Если они хотят добиться этого боя, пусть поднимаются. Когда я дрался с Ломаченко в прошлом году, то сделал вес, но чувствовал себя слишком легким. Мне казалось, что Ломаченко был тяжелее меня" , – заявил Лопес.