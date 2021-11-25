Эффективная маска, которая вернет здоровье и силу вашим волосам

Глина обладает рядом полезных свойств, она богата минералами, которые помогают справиться со многими проблемами волос и кожи головы, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

ВInstagram был опубликован суперэффективный домашний рецепт маски для роста и густоты волос.

В состав перечной мяты входят дубильные вещества, эфирные масла, органические кислоты и целый комплекс витаминов и минералов. Мята обладает местным охлаждающим и раздражающим действием. Это стимулирует приток крови к коже головы. Фолликулы получают больше питания. Происходит очищение волос и кожи головы от пыли и излишков кожного жира. Все это способствует быстрому отрастанию здоровых прядей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: ⠀

2 ст.л. белой или голубой глины.⠀

2 капли эфирного масла перечной мяты.

Глину развести кипяченой водой до кремообразного состояния удобного в нанесении, добавить масло , перемешать, маску нанести на корни волос, голову утеплить, выдержать 30-40 минут, голову помыть привычным для вас способом. Применение: 1 раз в неделю. Курс: 5-7 процедур.