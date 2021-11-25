Угроза вторжения РФ в Украину. США готовятся к непредвиденным обстоятельствам

США готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением войск России у границ Украины. Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Госдепа США Нэд Прайс во время брифинга.

По его словам, США направили высокопоставленных чиновников для проведения брифингов для европейских союзников по этой тематике.

"Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу заверить вас, что мы этим и занимаемся" , - заявил Прайс.

Журналист попросил уточнить, включают ли эти "непредвиденные обстоятельства" сценарий 2014 года.

"Послушайте, для меня неразумно вдаваться в подробности. Но для нас разумно заниматься широким спектром действий по планированию на случай непредвиденных обстоятельств" , - ответил Прайс.

Напомним, международная группа журналистов Conflict Intelligence Team опубликовала собственное расследование об "настораживающем" скоплении Россией войск и техники вблизи границ с Украиной.