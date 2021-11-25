Германия превысила порог в 100 тысяч смертей от коронавируса

Число смертей от коронавируса в Германии 25 ноября превысило порог в 100 тысяч, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили в Институте Роберта Коха.

Сейчас в Германии от коронавируса умерли 100 119 человек. Более 5,5 миллионов заразились COVID-19.

В течение суток в Германии зарегистрировано 75 961 новых случаев заражения коронавирусом – это новый максимум от начала пандемии.

В связи с стремительным ростом количества инфекций дискуссия о введении общего требования вакцинации от коронавируса набрала обороты за последние несколько дней.