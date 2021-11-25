Молчание власти – это явка с повинной: Гончаренко о "вагнергейте"

Молчание о ситуации со срывом операции по задержанию "вагнеровцев" - явка с повинной от украинской власти. Об этом сказал в эфире народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Украина 24.

"По-моему, это явка с повинной – то, что власть молчит, то, что власть отказалась идти на Савика Шустера в пятницу, где обсуждалась ситуация и было выступление Бурбы, и отказалась давать какие-либо комментарии" , - сказал Гончаренко.

Он уверен, что после признательных слов экс-главы ГУР Василия Бурбы правоохранительные органы должны были допросить главу Офиса Президента Андрея Ермака.

"То, что до сих пор не допрошен Ермак – это ж вообще невозможно понять. Мы не можем доказать, что Бурба говорит правду, мы не знаем. Вот Бурба говорит: я пришел в Офис президента, вышел к нам Ермак и дал такое указание. Ну, можно было бы найти и спросить Баранецкого, бывшего первого заместителя главы СБУ, но он молчит. Тогда украинские правоохранители должны допросить Ермака и спросить, давал ли он такое указание, - как указание, приказ, пожелание?" , – заявил нардеп.

Кроме того, на допрос должен быть вызван и глава Украины Владимир Зеленский.

"Ничего такого тут нет, давал ли он команду Ермаку. Это несложные вещи, в ГБР есть уголовное производство с сентября прошлого года, однако до сих пор Ермак не допрошен" , – заявил политик.

Гончаренко называет издевательством то, что временную следственную комиссию в Верховной Раде, которая должна разобраться в причинах "вагнергейта", возглавляет представитель "слуги народа".

"Что, "Слуга народа" будет расследовать Зеленского и Ермака? Они говорят, что Ермак не имел права по своим должностным полномочиям давать такое указание, поэтому и нечего допрашивать. Это абсурд, потому что Ермак не имеет права руководить правительством, но управляет, не имеет права управлять депутатами, но он ими управляет, не имеет права давать указания главе Верховной Рады, но их дает.