Компактный спорткар Alpine А110 стал еще быстрее и мощнее

Компактный спорткар Alpine А110С спустя четыре года после запуска пережил рестайлинг. Двухместный автомобиль прибавил в мощности. Поставки новинки к европейским дилерам марки запланированы на весну следующего года, сообщает РБК-Украина.

Дизайн Alpine A110 остался без изменений - внешность в ретростиле получилась удачной и пока не требует коррекции. Зато гамма моторов пересмотрена - теперь три версии, которые есть в линейке, сильнее отличаются друг от друга.

Базовый автомобиль оснащен 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает 252 л.с. Этого достаточно, чтобы разогнать купе с места до 100 км/ ч за 4,5 секунды. В версии GT производительность Alpine 110 возрастает до 300 л.с. Время разгона с места до первой "сотни" снижается до 4,2 секунды. В обоих случаях максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

А топ-версия A110 S при той же мощности 300 л.с. (до рестайлинга было 292 "силы") имеет жесткую спортивную подвеску и более мощные тормоза. Разгон до "сотни" идентичен версии GT (4,2 секунды), зато максимальная скорость увеличена до 260 км/ч.

Для "эски" также предложен опциональный аэродинамический обвес. Он состоит из карбонового заднего спойлера, карбонового переднего диффузора, накладок на корпуса внешних зеркал и пр. Автопроизводитель заявляет, что новый аэрокит увеличивает прижимную силу на 60 кг спереди и на 81 кг на задней оси.

С обновлением версия A110 S также получила более жесткие пружины, перенастроенные амортизаторы и новые стабилизаторы поперечной устойчивости, которые стали вдвое более жесткими, чем раньше. С завода стильное купе "обули" в спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect.

Главное изменение в салоне – это поддержка мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном протоколов Apple CarPlay и Android Auto.