Повышение прожиточного минимума: размер соцвыплат с 1 декабря
В Украине 1 декабря в третий раз за год вырастет размер прожиточного минимума, от которого зависят многие социальные выплаты, в том числе пенсии и помощь на детей. Кроме того, ожидается второй этап повышения минимальной зарплаты, сообщает Слово и дело.
Для каких категорий украинцев и как изменится размер выплат от государства?
Прожиточный минимум
На данный момент прожиточный минимум в Украине на одного человека составляет 2 294 грн, с 1 декабря он вырастет до 2 393 грн.
Прожиточный минимум для разных групп населения с 1 декабря:
- для детей в возрасте до 6 лет – 2,1 тыс. грн;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 618 грн;
- для трудоспособных лиц – 2 481 грн;
- для граждан, утративших трудоспособность – 1 934 грн.
Без изменений остается прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи и работников государственных органов – 2 102 грн, прокурора окружной прокуратуры – 1,6 тыс. грн.
Минимальная зарплата
На этот год в госбюджете было запланировано два повышения минимальной зарплаты. С 1 января она составила 6 тыс. грн, с 1 декабря вырастет до 6,5 тыс. грн.
В почасовом размере минимальная зарплата вырастет с 36,11 грн до 39,12 грн.
Кстати, на 2022 год в проекте госбюджета заложили только одно повышение минимальной зарплаты – до 6,7 тыс. грн в октябре.
Выплаты на ребенка
В декабре вырастет размер помощи в связи с беременностью и родами: она предоставляется в размере не меньше 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц и составит 620,25 грн.
Помощь при рождении ребенка остается прежней – 41 280 грн: единоразовая выплата – 10 320 грн, ежемесячная – 860 грн. Денежный эквивалент "пакета малыша" с декабря составит 6,3 тыс. грн.
Помощь одиноким матерям составит:
- на детей в возрасте до 6 лет – 2,1 тыс. грн;
- на детей от 6 до 18 лет – 2 618 грн;
- на детей от 18 до 23 лет – 2 481 грн.
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство составит:
- на детей в возрасте до 6 лет – 5 250 грн (7 350 грн для детей с инвалидностью);
- на детей от 6 до 18 лет – 6 545 грн (9 163 грн для детей с инвалидностью).
Кроме того, до 1 934 грн вырастет помощь лицу, которое ухаживает за больным ребенком.
Алименты
Гарантированный минимальный размер алиментов с 1 декабря:
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 050 грн;
- для детей от 6 до 18 лет – 1 309 грн.
Минимальный рекомендованный размер алиментов на ребенка до 6 лет составит 2,1 тыс. грн, в возрасте от 6 до 18 лет – 2 618 грн.
Максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет составит 21 тыс. грн. Отметим, что родители могут договориться о выплате большей суммы алиментов – это нужно прописать в договоре.
Помощь малообеспеченным семьям
Социальная помощь назначается семьям, которые постоянно проживают на территории Украины и имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.
С декабря прожиточный минимум для назначения помощи будет таким:
- для трудоспособных лиц – 868,35 грн;
- для лиц, которые утратили трудоспособность – 1 934 грн;
- для детей до 6 лет – 2 730 грн;
- для детей от 6 до 18 лет – 3 403,4 грн;
- для детей от 18 до 23 лет – 3 225,3 грн.
Максимальная сумма пособия по безработице с 1 декабря составит 9 924 грн.
Помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
С декабря государственная социальная помощь составит:
- лицам с инвалидностью с детства І группы подгрупп А и Б – 5 280,8 грн и 3 898,8 грн;
- лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 1 934 грн (с надбавкой на уход – 2 997,7 грн);
- лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 1 934 грн (с надбавкой на уход – 2 610,9 грн);
- на детей с инвалидностью до 18 лет – 1 934 грн;
- на детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет с надбавкой по уходу – 4 503,8 грн;
- на детей с инвалидностью в возрасте до 6 лет с надбавкой по уходу – 2 403,8 грн;
- на детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу – 5 280,8 грн;
- на детей с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу – 2 662,8 грн;
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой – 2 030,7 грн.
Пенсии
С 1 декабря также будет проведен автоматический пересчет пенсий. Так, минимальная пенсия составит 1 934 грн (на 80 грн больше) – ее начисляют по возрасту при наличии 30 лет страхового стажа у женщин и 35 лет у мужчин.
Максимальный размер пенсии составит 19 340 грн – рост на 800 грн.
Также вырастет размер минимальной пенсии для неработающих граждан старше 65 лет при наличии полного страхового стажа – до 2,6 тыс. грн.
Размер пенсии в связи с потерей кормильца составит:
- на одного иждивенца – 1 934 грн;
- на двух – 2 320,8 грн;
- на трех и больше – 2 901 грн.
Минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции достоинства составит 4 061,4 грн.
Увеличится также пенсия и для людей с инвалидностью вследствие войны:
- для І группы – до 12 571 грн;
- для ІІ группы – до 10 153,5 грн;
- для ІІІ группы – до 9 962,4 грн.
Повышение, в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты" составит 967 грн, 773,6 грн и 580,2 грн для первой, второй и третьей группы соответственно.
Социальная помощь по уходу за лицами с инвалидностью вследствие войны составит 1 934 грн и 967 грн для первой группы подгрупп А и Б. Для второй и третьей групп – 483,5 грн и 290,1 грн соответственно.