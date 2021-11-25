Новое нападение на Украину дорого обойдется России – Кулеба
Новое нападение на Украину слишком дорого обойдется России, и "не стоит этого делать". Об этом, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на брифинге, сообщает Деловая столица.
Он отметил, что задача дипломатов — организовать высокий уровень международной поддержки, чтобы предотвратить новую волну войны.
"Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", — сказал Кулеба.