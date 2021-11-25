Новое нападение на Украину дорого обойдется России – Кулеба

Новое нападение на Украину слишком дорого обойдется России, и "не стоит этого делать"﻿. Об этом, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на брифинге, сообщает Деловая столица.

Он отметил, что задача дипломатов — организовать высокий уровень международной поддержки, чтобы предотвратить новую волну войны.