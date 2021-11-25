Nissan X-Trail предыдущего поколения останется на конвейере

Пока кроссовер Nissan X-Trail нового поколения готовится к выходу на европейские рынки, стало известно, что машина предыдущей генерации останется на конвейере еще несколько лет. Правда, купить ее можно будет далеко не во всех странах присутствия бренда, сообщает РБК-Украина.

Новый X-Trail пока добрался до Северной Америки (там машина продается под именем Rogue) и Китая. Выход на остальные рынки состоится в следующем году - пока здесь, включая Украину, продается машина предыдущей генерации, представленная в 2013 году. Так, на нашем рынке "третий" X-Trail стартует с 637 тысяч гривен.

Не секрет, что многие хотели бы и дальше иметь возможность покупать эту неприхотливую и проверенную модель. И в Ниссане решили пойти навстречу такому желанию клиентов, сохранив старый X-Trail на конвейере. Правда - не на всех рынках.

Если точнее, то только на одном - в Китае. Здесь кроссовер прежнего поколения будет продаваться параллельно с новой машиной, получив новое название X-Trail Honor. Внешне такой автомобиль будет отличаться только соответствующим шильдиком на двери багажника, а по уровню оснащения не станет бедным родственником кроссовера нового поколения. Для "Гонора" будет доступен кожаный салон, передние сиденья с электроприводом и даже панорамная крыша.

Возникает вопрос, зачем сохранять в продаже старую модель. Ответ - под капотом. Новый X-Trail продается в Китае с турбированным бензиновым мотором 1.5 VC-Turbo мощностью 204 л.с., которые отличается переменной степенью сжатия. Видимо, среди китайских клиентов Ниссана есть достаточно большая прослойка людей, которые не хотят покупать машину с таким сложным двигателем.

Терять свою долю на важнейшем китайском рынке Nissan не хочет, поэтому и оставляет в продаже прежний X-Trail. Honor будет оснащаться атмосферным двухлитровым двигателем на 154 "силы". Трансмиссия - вариатор, привод - только передний. Других силовых агрегатов не предусмотрено.

Двухлитровый двигатель мощностью 154 л.с. для X-Trail Honor

При этом X-Trail Honor должен оказаться доступнее кроссовера нового поколения, который в Китае стоит от 28,5 тысячи долларов. Цены станут известны в ближайшее время.