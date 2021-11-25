Украинцы стали активно покупать валюту

Курс иностранной валюты в Украине начал стремительно расти: доллар вырос в цене на гривну всего за несколько недель, сообщает ТСН.

По мнению экономиста Григория Кукурузы украинцы начали скупать валюту на фоне новостей о возможном обострении конфликта с Россией.

"Настроения рынка существенно усилены именно военными рисками, которые, к сожалению, подтверждаются сразу из официальных источников украинской власти, американской прессы и российской стороны. Давление сразу с трех сторон привело к высокой панике населения. Оно последние несколько дней выгребает валюту из касс банков, банки не успевают довозить", – говорит экономист Григорий Кукуруза.

Эксперт считает, что из-за подорожания доллара, в стоимости могут прибавить топливо и продукты. Предметы быта, вещи, другие товары должны остаться без изменений, потому что из-за локдауна магазинам и так не хватает покупателей.

"Могут вырасти цены на самые дешевые продукты в корзине, а также транспорт, привязанный к нефтепродуктам. На среднем классе, на премиум-классе не отразится, потому что там подавленный спрос из-за локдауна", — считает специалист.

По мнению эксперта, спрогнозировать курс доллара в ближайший месяц сложно.

Уже в начале следующего года должно стабильно задержаться на отметке от 27 до 27,5 грн.

Национальный банк Украины на четверг, 25 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,93 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.