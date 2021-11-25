Фьюри требует бой с Усиком

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает настаивать на том, чтобы его следующим соперником стал украинец Александр Усик. 33-летний британец не собирается надолго задерживаться на профессиональном ринге и хочет проводить только значимые бои, сообщает Обозреватель.

Об этом экстравагантный Цыганский Король в довольно спокойной для себя манере рассказал в комментарии YouTube-каналу Boxing Social. Предстал он в веселой голубой шапочке на фоне рождественской елки.

Тайсон Фьюри перед Рождеством. Источник: скриншот

"Я занимаюсь в зале, провожу спарринги и пребываю в отличной форме. Я бы хотел в следующем бою побиться с Усиком. Мы бы объединили все пояса. Но для этого нужно, чтобы Джошуа отошел в сторону. А затем Энтони мог бы встретиться с победителем нашего боя. И на этом – все, я закончу" , – заявил Тайсон.

Напомним, Энтони и Александр собираются организовать реванш в начале весны 2022 года. Тайсон же должен провести поединок с обязательным претендентом по линии WBC – Диллианом Уайтом. Однако неординарный боксер, который уже не раз собирался завершать карьеру, не горит желанием размениваться "на мелочи" и намерен зарабатывать только крупные гонорары.