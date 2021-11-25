В "Киевтеплоэнерго" взялись за должников

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начисляет злостным должникам за полученные услуги 3% годовых и инфляционные потери, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Киевских властей.

"Существует категория граждан, которые сознательно накапливают задолженность и не осуществляют ее реструктуризацию, нарушая действующее законодательство. При этом значительное количество таких должников являются собственниками жилья в центре города и площадью 100 кв. м и более. Именно к таким потребителям, которые имеют длительный срок задолженности, с лета текущего года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" вынуждено применять санкции – начисление 3% годовых и инфляционных потерь. Это, прежде всего, одна из антикризисных мер, которые помогли предприятию накопить средства для стабильного прохождения отопительного сезона в условиях газового кризиса" , - отметили в "Киевтеплоэнерго".

Как поясняют на предприятии, такие механизмы применяются в соответствии с нормами действующего законодательства и из соображений социальной справедливости в отношении потребителей, которые регулярно, вовремя и в полном объеме платят за потребленные услуги.

Обращается внимание, что предприятие сначала информирует граждан о существующих способах урегулирования вопроса задолженности, в частности, о механизме рассрочки долга.

"Потребители, которые полностью погашают задолженность за услуги по ЦО и ГВС, в следующем расчетном периоде уже не получат начислений 3% годовых и инфляционных потерь. Также, учитывая возможные финансовые нагрузки на граждан, существует действенный способ урегулирования вопроса задолженности путем заключения соглашения по реструктуризации задолженности на определенный срок, который согласовывается на этапе формирования указанного соглашения. Следует заметить, что после подписания соглашения реструктуризации долга начисления 3% годовых и инфляционных потерь отменяются" ,- пояснили в "Киевтеплоэнерго".

По данным предприятия, зафиксирован высокий уровень заключенных соглашений реструктуризации долга в июле 2021 года, в сравнении с предыдущими периодами, то есть за один календарный месяц урегулированы вопросы задолженности по 303-мя должниками, а за период с мая 2020 до мая 2021 года, в течение 12 месяцев, вдвое меньше, с 158-ю должниками.

Обращается внимание на то, что проценты и инфляционная составляющая долга, предусмотренные ст. 625 ГК Украины, не являются штрафными санкциями (пеня/неустойка).

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