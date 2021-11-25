В Киеве начался митинг против повышения тарифов ЖКХ

Под стенами КГГА начался митинг против "убийственных тарифов". Собравшиеся требуют от власти пересмотра тарифов и отставки мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ PavlovskyNews.

Сейчас колонна протестующих направляется в сторону здания Кабинета министров Украины.

После этого протестующие проследуют колонной к зданию Верховной Рады и к Офису президента.

Организаторы сообщают, что на каждой из локаций запланированы перформансы.

Самый "трешевый" анонсируют под Кабмином. Туда планируют принести гробы и под траурную музыку провести церемонию захоронения платежек.