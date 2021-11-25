Валютный рынок четверга: ход торгов

В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ преодолели уровень 27 гривен. Торговля в течение первой половины торговой сессии проходит в диапазоне 26,99-27,03 гривен. Национальный банк вышел с упреждающей интервенцией на продажу по цене 27,04 гривен, но к настоящему моменту у него пока никто ничего не покупал.

Из-за того, что в США сегодня празднуют День Благодарения, торговля проводится по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним числом). Это устраивает не всех, поэтому активность участников торгов сегодня ниже обычной.

Колебания цены наличного доллара сегодня меньше, чем в предыдущие дни. Утром оптовые обменники Киева продавали наличного «американца» по 27,05-27,07 гривен. К 11 часам ценник ненадолго опустили до 27,03-27,04 гривен, но к обеду вернули на исходный уровень. Спрос на наличную валюту сохраняется на высоком уровне.

Евро на FOREX сегодня пытается вырасти после того, как вчера опустился ниже уровня 1,12 и установил новый годовой минимум на отметке 1,1184. К моменту написания статьи он поднялся до 1,1227 доллара. Наличный евро в столице продают в широком диапазоне 30,29-30,37 гривен, причем цены в обменниках сохраняются стабильными, но сильно разнятся в зависимости от размещения точки. По информации портала «Курс Украины», после падения ниже 1,12 покупать евро стали хуже.

Российский рубль в первой половине дня четверга укрепился к доллару с 75 до 74,50 рублей за доллар. Цена наличного рубля со вчерашнего дня держится на уровне 3,62-3,64 гривны за 10 рублей.

Польский злотый уже третий день продают по 6,45-6,50 гривен. Спрос на него стабильно низкий.