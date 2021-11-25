Жительница Карибов выиграла в лотерею полет в космос

Победительница мечтает взять с собой в полет дочь. Девушка занимается изучением астрофизики, сообщает Корреспондент.

Жительница островного государства Антигуа и Барбуда в Карибском море стала обладательницей двух билетов на суборбитальный полет. Она полетит на борту космоплана Virgin Galactic. Об этом пишет The Verge.

Женщина станет первым в мире человеком из Карибского бассейна, который посещает космос. Она всегда мечтала побывать в космосе. Она добавила, что надеется взять в полет свою дочь, которая занимается изучением астрофизики.

Когда именно состоится полет - пока неизвестно.

Лотерея проводилась с целью сбора 1,7 миллиона долларов, которые планируют направить на программу подготовки космонавтов для инклюзивного будущего в освоении космоса.