Топ-клуб Испании проявляет интерес к звезде "Шахтера"

Футболист донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик может сменить клубную прописку, сообщает УНИАН.

Как пишет издание Fichajes, интерес к молодому таланту "горняков" проявляет испанская "Севилья".

По информации источника, именитый испанский клуб планирует провести усиление атакующей линии и в потенциальном трансфере украинца заинтересован спортивный директор "красно-белых" Рамон Мончи.

Отметим, что "Севилья" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе клуба 28 зачетных пунктов. "Красно-белые" являются рекордсменами Лиги Европы, они выигрывали этот турнир 6 раз (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20).

Напомним, ранее за "Севилью" выступали два украинских футболиста - Евгений Коноплянка и Марьян Швед. Ни одному, ни другому не удалось закрепиться в составе испанского клуба и стать полноценным игроком основного состава.

Михаил Мудрик: карьера