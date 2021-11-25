Топ-клуб Испании проявляет интерес к звезде "Шахтера"
Футболист донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик может сменить клубную прописку, сообщает УНИАН.
Как пишет издание Fichajes, интерес к молодому таланту "горняков" проявляет испанская "Севилья".
По информации источника, именитый испанский клуб планирует провести усиление атакующей линии и в потенциальном трансфере украинца заинтересован спортивный директор "красно-белых" Рамон Мончи.
Отметим, что "Севилья" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе клуба 28 зачетных пунктов. "Красно-белые" являются рекордсменами Лиги Европы, они выигрывали этот турнир 6 раз (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20).
Напомним, ранее за "Севилью" выступали два украинских футболиста - Евгений Коноплянка и Марьян Швед. Ни одному, ни другому не удалось закрепиться в составе испанского клуба и стать полноценным игроком основного состава.
Михаил Мудрик: карьера
- 20-летний Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В основном составе "Шахтера" он дебютировал в октябре 2018 года.
- С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "горняков".
- Михаил Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В этом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".
- В нынешнем сезоне Мудрик провел 22 матча за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 5 результативных передач.
- Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.