Польша предложила НАТО расширить присутствие на востоке

Варшава предлагает НАТО повысить боеготовность своих сил в восточной Европе, заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нам следовало бы усилить стратегическое наблюдение, воздушное патрулирование, сбор разведданных. Следует также повысить боеготовность сил, расположенных вдоль нашего восточного фланга" , - сказал Дуда в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он пояснил, что считает нужным принять такие меры, так как видит усиление российских сил близ западных границ РФ, в частности, около Украины.

"Это усиление продолжается. Тут не может быть никаких сомнений" , - заявил Дуда.

НАТО следует подумать о том, чтобы согласиться с предложениями о размещении дополнительных военных вдоль "восточного фланга" альянса, заявил также Дуда.

"НАТО следовало бы рассмотреть этот вариант" , - сказал он.

Дуда пояснил, что Великобритания предлагала перебросить дополнительные силы в Польшу, равно как и в целом на "восточный фланг". Кроме того, по его словам, такие же меры рассматривают Чехия и Словакия.

Президент Польши пояснил, что такие меры стали бы реакцией переброску дополнительных сил РФ ближе к "восточному флангу" стран НАТО.