Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжили расти. Национальному банку вновь пришлось выходить с интервенциями.

Несмотря на то, что сегодня из-за выходного в США торговля проводилась по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним днем) и в первой половине дня наблюдалась спокойная сбалансированная торговля в диапазоне 26,98-27,03 гривен, все изменилось после обеденного перерыва. На рынок с крупными покупками начали выходить банки с иностранным капиталом. Покупателей было в 4-5 раз больше, чем продавцов. Спасать ситуацию вновь пришлось Национальному банку. Он продал сначала 50 млн долларов по цене 27,04 гривен, а затем – почти 100 млн долларов – по цене 27,05 гривен. И только так удержал безналичную гривну от обвала.

Закрыли торги четверга на 7,5 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,92/27,02 (покупка/продажа).

Сегодня торги открылись довольно широко: спред на открытии составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,02 гривен прошла в 9:36. В 10 утра на рынке появился Национальный банк с упреждающей продажей по цене 27,04. Первоначально активность покупателей оставляла желать лучшего, и продавцы даже были вынуждены к 11 часам снизить ценник до 27,00 гривен. Национальный банк оставался на рынке, и даже возникло предположение, что его помощь сегодня не понадобится. Однако во время обеденного перерыва ситуация быстро изменилась. На рынок один за другим начали выходить крупные покупатели. Они быстро выкупили у Национального банка 50 млн долларов по цене 27,04 гривен. Нацбанк выставил на продажу еще 100 млн долларов по цене 27,05 – и до конца торгов продал практически всю сумму. Последняя сделка прошла с его участием.

Котировки закрытия торгов – 27,055/27,07 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 34 млн долларов по сравнению со средой и составил 248,7 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,0003 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,0003 гривен. Официальный курс доллара на 26 ноября установлен на отметке 27,0256 гривен за доллар, рост на 9,83 копеек.

установлен на отметке 27,0256 гривен за доллар, рост на 9,83 копеек. Официальный курс евро на 26 ноября установлен на отметке 30,3376 гривен за евро, рост на 16,42 копейки.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня подорожал еще на 5 копеек: утром его продавали по 27,05-27,07 гривен, а к вечеру – уже по 27,10-27,12 гривен. В крупных городах Украины цена продажи наличного «американца» поднялась до 27,15 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1215 доллара. Сегодня евро корректируется к доллару после того, как вчера установил новый годовой минимум на отметке 1,1184 доллара. Наличный евро в Киеве также немного вырос вслед за долларом: утром его продавали по 30,30-30,35 гривен, а к вечеру ценник подняли до 30,39-30,45 гривен.

График Российского рубля уже который день напоминает «американские горки»: до обеда рубль укрепляется, а после обеда – падает. Вот и сегодня он сначала вырос до 74,50 рублей за доллар, а к вечеру вернулся к отметке 74,80 рублей. В Украине рубль сегодня подорожал: в столице до обеда его продавали по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей, а после обеда – на пару копеек дороже.

Все попытки российского рубля восстановиться к американскому доллару не приносят успеха. Вот и сегодня он сначала вырос до 74,10 , а к вечеру вновь упал до 75 рублей за доллар. Наличный рубль в столице второй день подряд продавали по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей.