Валютный рынок четверга: итоги дня
В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжили расти. Национальному банку вновь пришлось выходить с интервенциями.
Несмотря на то, что сегодня из-за выходного в США торговля проводилась по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним днем) и в первой половине дня наблюдалась спокойная сбалансированная торговля в диапазоне 26,98-27,03 гривен, все изменилось после обеденного перерыва. На рынок с крупными покупками начали выходить банки с иностранным капиталом. Покупателей было в 4-5 раз больше, чем продавцов. Спасать ситуацию вновь пришлось Национальному банку. Он продал сначала 50 млн долларов по цене 27,04 гривен, а затем – почти 100 млн долларов – по цене 27,05 гривен. И только так удержал безналичную гривну от обвала.
Закрыли торги четверга на 7,5 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже выше, чем в среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,92/27,02 (покупка/продажа).
Сегодня торги открылись довольно широко: спред на открытии составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,02 гривен прошла в 9:36. В 10 утра на рынке появился Национальный банк с упреждающей продажей по цене 27,04. Первоначально активность покупателей оставляла желать лучшего, и продавцы даже были вынуждены к 11 часам снизить ценник до 27,00 гривен. Национальный банк оставался на рынке, и даже возникло предположение, что его помощь сегодня не понадобится. Однако во время обеденного перерыва ситуация быстро изменилась. На рынок один за другим начали выходить крупные покупатели. Они быстро выкупили у Национального банка 50 млн долларов по цене 27,04 гривен. Нацбанк выставил на продажу еще 100 млн долларов по цене 27,05 – и до конца торгов продал практически всю сумму. Последняя сделка прошла с его участием.
Котировки закрытия торгов – 27,055/27,07 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 34 млн долларов по сравнению со средой и составил 248,7 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,0003 гривен.
- Официальный курс доллара на 26 ноября установлен на отметке 27,0256 гривен за доллар, рост на 9,83 копеек.
- Официальный курс евро на 26 ноября установлен на отметке 30,3376 гривен за евро, рост на 16,42 копейки.
Наличный доллар в оптовых обменниках Киева сегодня подорожал еще на 5 копеек: утром его продавали по 27,05-27,07 гривен, а к вечеру – уже по 27,10-27,12 гривен. В крупных городах Украины цена продажи наличного «американца» поднялась до 27,15 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1215 доллара. Сегодня евро корректируется к доллару после того, как вчера установил новый годовой минимум на отметке 1,1184 доллара. Наличный евро в Киеве также немного вырос вслед за долларом: утром его продавали по 30,30-30,35 гривен, а к вечеру ценник подняли до 30,39-30,45 гривен.
График Российского рубля уже который день напоминает «американские горки»: до обеда рубль укрепляется, а после обеда – падает. Вот и сегодня он сначала вырос до 74,50 рублей за доллар, а к вечеру вернулся к отметке 74,80 рублей. В Украине рубль сегодня подорожал: в столице до обеда его продавали по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей, а после обеда – на пару копеек дороже.
Все попытки российского рубля восстановиться к американскому доллару не приносят успеха. Вот и сегодня он сначала вырос до 74,10 , а к вечеру вновь упал до 75 рублей за доллар. Наличный рубль в столице второй день подряд продавали по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей.