Самые интересные автомобили тюнинг-шоу SEMA 2021

Самые интересные автомобили тюнинг-шоу SEMA 2021
Фото: Motortrend

Выставка SEMA, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе, считается самым большим мероприятием в сфере тюнинга и кастомайзинга. Выделяться в таком месте довольно сложно, но из года в год кому-то это удается, сообщает 24 Канал.

Спорткары, пикапы, мотоциклы, грузовики, тракторы – все, что имеет колеса и двигатель, можно прокачать. А все лучшие проекты года можно увидеть на SEMA. В галерее ниже собраны самые интересные проекты этого года.

Старый Chevrolet C10 в мастерской программы Twin Turbos канала Discovery превратился в трехосный гоночный спорткар C10 Slayer с 1000-сильным V8 под капотом и торчащим из него компрессором Whipple 10-71.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Jumpacan – единственный и неповторимый Lamborghini Huracán для бездорожья, созданный ютубером из канала B is for Build.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

Дрифтовый Rolls-Royce Silver Shadow Кена Блока, с компрессорным V8 6.2 Chrysler Hellcat.

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Sinner от мастерской Wagner Tuning USA был рожден в 1930 году как Ford Model A. Теперь у него гусеницы, вместо задних колес и дизельный Cummins 5.9 с системой впрыска закиси азота.

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Chain smoker – Fargo FL1 1947 года выпуска, кузов которого изготовлен из сварных цепей.

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Трактору Ford 8N 1948 года выпуска заменили бензиновый двигатель 2.0 мощностью около 30 лошадиных сил, восьмицилиндровый дизель Ford Powerstroke 7.3 с двумя турбинами и системой впрыска закиси азота, обеспечивающей около восьми сотен сил мощности.

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Этот International Harvester 1937 года когда-то служил для перевозки молока и был белого цвета, но с тех пор ему осталось только прозвище Milkman.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

Warthog из игры Halo, построенный приятелями Кена Блока из “банды” Hoonigan.

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Jeep Gladiator на гусеницах Helltraxx и с металлическим кузовом от железнодорожного моста.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

Мобильная пиццерия на базе Ford COE в 1947 года.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

35036__df75d647-3b8d-45c8-a2ff-88f073d2908c.jpg
Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

35036__253e07f2-06e6-4844-be48-a0813b407014.jpg
Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

35036__24671376-6928-4c4c-bdcb-dc582b4a1735.jpg
Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

35036__72bcb278-8e09-4682-b243-c88cab0b78e3.jpg
Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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Пикап Ford F1 1949 года с подвеской от Toyota Supra и мотором 2JZ-GTE от того же донора, усиленным огромной турбиной GT45.

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