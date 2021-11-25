Налоговая получила нового временного руководителя

Обязанности главы Государственной налоговой службы 25 ноября возложили на Михаила Титарчука﻿. Об этом говорится в распоряжении правительства №1503-3 от 25 ноября, сообщает Деловая столица.

Титарчук является заместителем главы ГНС с января 2020 года, в апреле 2020 года исполнял обязанности главы налоговой.

Работал в правительстве Гройсмана замминистра Кабмина Александра Саенко в 2016 году, после чего перешел в Минэкономразвития на должность замминистра. Там Титарчук проработал три года до сентября 2019 года.

С тех пор успел неделю поработать в Государственной фискальной службе и перейти в Налоговую, где работает до сих пор.

В 2015-16 годах работал главой райгосадминистрации Белгорода-Днестровского района.

До этого работал в международных компаниях в сферах логистики и авиации. В 2004-2007 годах работал на госпредприятии подчинения Минобороны.