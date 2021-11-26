Consumer Reports назвал самые надежные автомобили

Consumer Reports опубликовал свое ежегодное исследование надежности автомобилей и брендов. И хотя почти два десятка новых машин были добавлены в его список рекомендуемых, дюжина потеряла свои позиции, сообщает Обозреватель.

Ежегодно американская организация Consumer Reports собирает данные о надежности через онлайн-анкеты. Владельцев транспортных средств спрашивают о любых проблемах, с которыми их автомобили столкнулись за предыдущие 12 месяцев, по 17 позициям, включая такие, как двигатель, трансмиссия, электрическая система и кузов.

Первое место в исследовании этого года заняла компания Lexus, набравшая 76 баллов. Среди лучших американских автомобилей были названы Buick Envision, Chevrolet Traiblazer и Silverado 2500HD, GMC Sierra 2500HD, Chrysler 300, а также Ford Bronco Sport, Mustang Mach-E и Ranger.

В категории кузовов седаны, хэтчбеки, универсалы, купе и кабриолеты оказались более надежными со средним баллом 57, чем внедорожники (50), пикапы или минивены, набравшие по 43 былла.

Рейтинг надежности Consumer Reports за 2021 год

В этом году отдельные модели повысили свою надежность до среднего или высокого уровня. Это Acura MDX, RDX и TLX, Audi Q7, BMW X3, Chevrolet Blazer, TrailBlazer и Traverse, Ford Bronco Sport, Mustang Mach-E и Ranger, Genesis G70, Honda Odyssey и Passport, Infiniti QX50, Kia Niro EV, Nissan Rogue Sport, Ram 1500, Volkswagen Atlas, Atlas Cross Sport и Jetta, а также Volvo XC60.

С другой стороны, рейтинг надежности Consumer Reports в этом году покинули Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe и Jeep Gladiator.