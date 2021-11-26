Consumer Reports назвал самые надежные автомобили

Consumer Reports назвал самые надежные автомобили
Фото: Pixabay

Consumer Reports опубликовал свое ежегодное исследование надежности автомобилей и брендов. И хотя почти два десятка новых машин были добавлены в его список рекомендуемых, дюжина потеряла свои позиции, сообщает Обозреватель.

Ежегодно американская организация Consumer Reports собирает данные о надежности через онлайн-анкеты. Владельцев транспортных средств спрашивают о любых проблемах, с которыми их автомобили столкнулись за предыдущие 12 месяцев, по 17 позициям, включая такие, как двигатель, трансмиссия, электрическая система и кузов.

Первое место в исследовании этого года заняла компания Lexus, набравшая 76 баллов. Среди лучших американских автомобилей были названы Buick Envision, Chevrolet Traiblazer и Silverado 2500HD, GMC Sierra 2500HD, Chrysler 300, а также Ford Bronco Sport, Mustang Mach-E и Ranger.

В категории кузовов седаны, хэтчбеки, универсалы, купе и кабриолеты оказались более надежными со средним баллом 57, чем внедорожники (50), пикапы или минивены, набравшие по 43 былла.

Рейтинг надежности Consumer Reports за 2021 год
Рейтинг надежности Consumer Reports за 2021 год

В этом году отдельные модели повысили свою надежность до среднего или высокого уровня. Это Acura MDX, RDX и TLX, Audi Q7, BMW X3, Chevrolet Blazer, TrailBlazer и Traverse, Ford Bronco Sport, Mustang Mach-E и Ranger, Genesis G70, Honda Odyssey и Passport, Infiniti QX50, Kia Niro EV, Nissan Rogue Sport, Ram 1500, Volkswagen Atlas, Atlas Cross Sport и Jetta, а также Volvo XC60.

С другой стороны, рейтинг надежности Consumer Reports в этом году покинули Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe и Jeep Gladiator.

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