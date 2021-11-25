Укрзализныця изменит график поездов с 12 декабря

С 12 декабря 2021 года начинает действовать новый график движения поездов, по которому будут курсировать 12 пар скоростных составов, сообщает Вести.

"В новом графике движения поездов, который начинает действовать 12 декабря 2021, будут курсировать 12 пар скоростных поездов. Есть еще хорошие новости для пассажиров: до конца года первый из двух скоростных электропоездов Skoda "City Elephant" отправится в первый рейс. Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев - Тернополь", – говорится в сообщении пресс-служба "Укрзализныци".

Пресс-служба УЗ опубликовала обновленный график движения скоростных поездов по следующим маршрутам: