Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил вопросы безопасности, сообщает Украинская правда.

Собеседники обсудили развитие ситуации на востоке нашего государства в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль украинских границ.

Владимир Зеленский проинформировал Шарля Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта.

Со своей стороны президент Европейского совета сообщил о результатах своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся накануне, 24 ноября.

"Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС" , – говорится в сообщении ОП.

Лидеры Украины и Евросоюза договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.

Собеседники также обсудили подготовку запланированного на 15 декабря саммита Восточного партнерства. Зеленский отметил, что это мероприятие должно быть результативным с точки зрения учета интересов Украины и "Ассоциированного трио".