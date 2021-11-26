Стала известна дата запуска телескопа "Джеймс Уэбб"

Телескоп James Webb, который является совместным проектом Европейского космического агентства (ESA), NASA и Канадского космического агентства (CSA) готов к запуску 22 декабря, сообщает РБК-Украина.

Группа инженеров провела дополнительные тестирования после недавнего инцидента во время испытаний.

Комиссия NASA по осмотру аномалий пришла к выводу, что телескоп не имеет никаких технических повреждений в результате инцидента, который произошел во время пристыковки аппарата к адаптеру ракеты Ariane 5.

Отмечается, что запуск ракетоносителя с James Webb запланирован на 22 декабря в 14:20 по киевскому времени.

Также NASA дало разрешение на заправку ракеты топливом. Этот процесс будет длится в течение следующих десяти дней.