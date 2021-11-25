Зеленский обсудил с Меркель ситуацию на украинской границе

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которых обсуждался вопрос концентрации войск РФ на российско-украинской границе, сообщает Деловая столица.

Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества в связи с концентрацией российских войск на границе, а также сохранять санкционную политику.

Зеленский рассказал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе. Также отмечалась необходимость продолжения работы в "нормандском формате".

Президент Украины поблагодарил канцлера за неизменную многолетнюю поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, а также за активную позицию в "нормандских" переговорах.

Кроме того, лидеры обсудили миграционный кризис на границах стран ЕС с Беларусью и отметили важность координации действий для предотвращения использования миграционного кризиса с целью дестабилизации ситуации в ЕС и Украине.