Силовики провели ряд рейдов, касательно незаконного обращения оружия

Правоохранители провели ряд обысков на территории Украины у лиц, причастных к незаконному обращению оружия, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным департамента уголовного розыска, правоохранители в ходе обысков обнаружили и изъяли огнестрельное оружие с признаками переработки, гранаты, более 1000 единиц патронов, основные части оружия и оборудование для его изготовления, а также оборудование для изготовления патронов к нарезному оружию.

Отмечается, что в дальнейшем изъятое оружие и боеприпасы планируют направить на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время осуществляется дополнительная проверка лиц, в причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, продолжаются необходимые следственные действия.