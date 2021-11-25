Данилов отверг угрозу нападения России в январе

Совет национальной безопасности и обороны не видит угрозы полномасштабного вторжения России в январе-феврале 2022 года, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "1+1", комментируя прогнозы главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Данилов добавил также, что мировое сообщество осознало агрессивные мотивы президента России Владимира Путина в отношении Украины.

Напомним, 21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия сконцентрировала более 92 тысяч военных у границ и готовится атаковать Украину до конца января-начала февраля 2022 года.