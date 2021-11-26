Британия отменила авиарейсы в ряд стран из-за нового COVID-штамма

Британия отменяет авиасообщение с шестью африканскими странами из-за нового штамма коронавируса. Об этом глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил в своем Twitter-аккаунте, сообщает Лента.Ру.

По его словам, с 26 ноября Лондон прекратит полеты в Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию, Эсватини и ЮАР. Он отметил, что данное решение было принято из-за выявленного в африканском регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529, который может быть более заразным, чем остальные.

Министр также подчеркнул, что Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании в настоящее время занимается изучением данного варианта COVID-19, но необходимо дождаться получения более подборных данных о нем. Помимо этого, он добавил, что британцы, вернувшиеся из этих стран, будут обязаны соблюдать карантин по прибытии.