В ВОЗ изучают влияние нового штамма COVID-19 на вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает влияние большого количества мутаций штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке, на вакцины и диагностику. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает Лента.Ру.

По ее словам, на данный момент доступно менее 100 полных генетических последовательной этого варианта. Мария Ван Керкхове подчеркнула, что исследователи еще многого не знают о новом штамме. Тем не менее она рассказала, что у него большое количество мутаций.

В ВОЗ озабочены тем, что такое количество мутаций может повлиять на то, как ведет себя заболевание, добавила специалист. Она также отметила, что изучается влияние мутаций штамма B.1.1.529 на диагностику, лекарственные препараты и вакцины.