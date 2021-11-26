Кремль создает истерию в РФ, чтобы оправдать возможное наступление - Резников

Сообщения об угрозе эскалации между Россией и Украиной являются информационной войной, направленной на внутреннюю аудиторию Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Право на владу», сообщает Укринформ.

«С 2014 года идет гибридная война. Гибридная война имеет разные проявления, в том числе одним из основных элементов является информационная война и вот сейчас мы с вами видим очередное развертывание, очередную эскалацию в первую очередь именно информационной войны» , - отметил Резников.

Он обратил внимание на то, что все звучащие из кремлевских рупоров месседжи направлены на внутреннюю аудиторию.

"Они сегодня накручивают истерию именно в своей среде, для своего русского народа, чтобы иметь возможность оправдать возможную агрессию, которую, возможно, они захотят совершить" , - отметил Резников.

Министр обороны также считает, что сегодня происходит проверка демократического мира на устойчивость и способность противостоять агрессивной политике РФ.

«Сейчас проходит стресс-тест НАТО, происходит стресс-тест Европейского Союза, начался он с Литвы, затем продолжился в Польше. Они вообще качают мир на гибкость, и я соглашаюсь, что это приглашение к танцу президента Байдена. Это не значит, что мы должны расслабляться, но паники не должно быть, потому что это испытание на национальную устойчивость нашей страны» , - подчеркнул Резников.

По мнению министра, цель информационной кампании Российской Федерации - дестабилизация в Украине, изменение внешнеполитического курса государства через смену власти, которая сегодня законно избрана. Резников также напомнил, что Украина проводит постоянные консультации и переговоры с международными партнерами по оказанию помощи в противостоянии с Россией.