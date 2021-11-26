Нацбанк выпустит новую монету в 5 гривен

Национальный банк Украины 9 декабря 2021-го введет в оборот памятную монету в 5 грн "Год Тигра". Она пополнит коллекции нумизматов, при этом расплатиться такой монетой нельзя, сообщает Обозреватель.

Приобрести монету можно на сайте Нацбанка. На аверсе изображен Герб с надписью "Украина". На зеркальном фоне – 12 символов восточного календаря, в центре – часы со стрелкой, которая указывает на тигра.

Как выглядет монета. Источник: НБУ

На монете изображен тигр. Источник: НБУ

"Внизу слева надпись полукругом 5 гривен; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую витинанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева)" , – говорится в описании к монете.

На реверсе – стилизованный символ восточного календаря 2022-го – тигра. Цена такой монеты до сих пор не установлена. Тираж – 30 тысяч.