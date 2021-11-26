Что ожидается на валютном рынке в пятницу

События, происходившие на межбанковском валютном рынке﻿ в четверг, отчетливо продемонстрировали всю сложность создавшейся ситуации.

Несмотря на то, что торги проходили в режиме ТОМ (с расчетами в пятницу) из-за выходного в США, спрос на иностранную валюту был настолько велик, что Национальному банку пришлось провести две подряд интервенции по продаже валюты и потратить около 150 млн долларов на удержание гривны от падения. Тем не менее, доллар «перевалил» через отметку 27 гривен и устремился дальше вверх. Сегодня межбанк будет работать в обычном режиме; спрос на валюту продолжит расти, а с ним продолжат расти и котировки. Начавшиеся крупные выплаты компенсации НДС позволят экспортерами не торопиться с продажами валюты, что еще больше увеличит дисбаланс. Только Национальный банк будет определять, на каком уровне сегодня остановится рост доллара.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 27,05/27,15 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в четверг подорожал еще на 5 копеек: утром его продавали по 27,05-27,07 гривен, а к вечеру – уже по 27,10-27,12 гривен. В крупных городах Украины цена продажи наличного «американца» поднялась до 27,15 гривен. Сегодня продажа в Киеве стартует с 27,12-27,15 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если Национальный банк жестко не остановит рост безналичного доллара, к вечеру доллар в Киеве будут продавать по 27,20-27,25 гривен.

Евро на рынке FOREX в четверг торговался в узком диапазоне 1,1196-1,1228 доллара. Из-за выходного в США американские рынки были закрыты, что обусловило низкую активность торгов. Утром пятницы евро вновь пытается вырасти и уже поднялся с 1,1204 до 1,1226 доллара. Наличный евро в Киеве также немного вырос вслед за долларом: вчера утром его продавали по 30,30-30,35 гривен, а к вечеру ценник подняли до 30,39-30,45 гривен. Сегодня продажа евро в Киеве стартует с 30,42-30,45 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Вероятность, что до вечера ценник на продажу наличного евро вырастет еще, очень большая.

Российский рубль весь четверг торговался между уровнями 74,50 и 75,00 рублей за доллар. Утром пятницы он резко упал, потеряв более ста копеек на долларе и к 8 утра по киевскому времени достиг 75,70 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера продавали по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей. Такое резкое падение рубля может отразиться на сегодняшней цене наличной российской валюты: в течение дня вновь появятся предложения на продажу по 3,60-3,61 гривны за 10 рублей; основная же масса обменок будет продавать рубль по 3,62-3,63 гривны за 10 рублей.