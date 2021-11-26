Тенденции мирового рынка недвижимости

Самый большой скачок зарегистрирован в Майами в южной Флориде — стоимость элитного жилья выросла на 26%, пишет Риана Абдулаева, РБК-Украина.

Цены на элитную недвижимость в мире выросли на 9,5% в третьем квартале 2021 года. Самый большой скачок зарегистрирован в Майами в южной Флориде — стоимость элитного жилья выросла на 26%.

По данным агентства недвижимости Knight Frank, в третьем квартале цены на элитное жилье продолжают расти. Этому способствует потребность в жилой площади и высокая загруженность городов. В числе городов с резким ростом цен отмечаются Сеул, Шанхай и Москва.

Агентство прогнозирует ужесточение денежно-кредитной политики и повышение налогов и мер стабилизации.

В каких городах мира цены выросли больше всего

Согласно отчету, в котором рассматривались самые дорогие 5% рынка недвижимости 46 городов мира. В 85% городов в третьем квартале выросли средние цены на элитное жилье по сравнению с 76% в предыдущие три месяца. Двузначный рост зафиксирован в 35% городов.

Майами возглавляет индекс в этом квартале впервые с момента его запуска в 2007 году. Стремление к более просторному жилью, прибрежной жизни и низким налогам во Флориде стало ключевым фактором для нового поколения в США, которое работает удаленно. Согласно данным, в третьем квартале в городах Южной Флориды средние цены выросли на 26%.

Фото: индекс роста цен на недвижимость (The Knight Frank)

Среди других наиболее эффективных рынков сбыта — Сеул, где в третьем квартале средние цены выросли на 27%. За ними следуют Шанхай и Москва, показавшие рост на 20,5%, а замыкает пятерку лидеров Торонто — с ростом на 20%.

Где зафиксировано снижение цен

Торонто был одним из 15 городов, в которых цены на недвижимость премиум-класса упали во втором и третьем кварталах на 1,5%.

В четырех китайских городах также наблюдался спад. В Шэньчжэне цены снизились на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, а в Шанхае — на 1%, в то время как в Пекине и Гуанчжоу зафиксировано падение на 0,1%.

В докладе агентства также говорится, что в Лондоне средняя цена на элитную недвижимость выросла на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Квартально цены выросли на 0,2%.

В Джакарте произошло самое сильное снижение средней цены на элитную недвижимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4%. За ним последовал Дубай, где годовой спад составил 4%, по сравнению с предыдущим кварталом он вырос на 0,3%, что сигнализирует о возможном улучшении ситуации в ближневосточном финансовом центре. В Нью-Йорке цены также снизились по сравнению с прошлым годом, но между вторым и третьим кварталами выросли на 1,7%.