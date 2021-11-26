Дети начали получать COVID-сертификаты в "Дії" - Минцифры
В Украине детям уже начали выдавать COVID-сертификаты в приложении "Дія". Речь идет о подростках старше 12 лет, сообщает 24 Канал.
Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.
В приложении "Дія" зарегистрировалось почти 11 миллионов украинцев. Однако сертификат о вакцинации на данный момент сгенерировали еще не все – всего 7 миллионов украинцев "подтянули" сертификат о вакцинации в этом приложении.
"Получить сертификат в "Дії" могут даже дети от 12 лет. Пока его сгенерировало небольшое количество подростков", – заявил Баник.