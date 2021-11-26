Топ-10 самых доступных новых дизельных авто в Украине

Китайские, узбекские и российские автомобильные марки достаточно уверенно держат позиции в бюджетном сегменте авто с бензиновыми моторами. Но на дизельном “фронте” другая расстановка сил. Сайт выяснил, какие новые модели автомобилей с дизельным двигателем имеют в Украине самую доступную цену, сообщает Autoconsulting.

Традиционно, своими дизелями всегда славились французские и итальянские автопроизводители. И действительно, их моделей среди самых доступных - больше всего. Но у нас в стране предлагаются не только они. Есть даже немцы, которых не коснулся “дизельгейт”. А самое главное, что с дизелями, хоть эти авто и немного дороже аналогичных бензиновых моделей, в Украине предлагаются не только седаны и хэтчбеки, но и практичные вэны и универсалы, и даже - внедорожники. Те, кто любит дизеля понимают, что заплатив немного больше на старте, они потом будут экономить на потреблении топлива. Правда, надо отметить, что среди доступных дизельных авто нет моделей с АКПП. Только - “механика”.

Логично начать с наиболее широко представленных в дизельном сегменте французских марок.

Renault Sandero - хэтчбек, о котором уже много рассказывали в обзоре самых доступных в Украине моделей, не шокирует ценой и с дизельным мотором. Она - от 340 500 грн по программе “Рено Бонус” за автомобиль с дизельным двигателем 1,5 л мощностью 90 л.с. и 5МКПП.

Renault Logan - это, фактически, Sandero в кузове седан. Поэтому, с таким же дизельным двигателем объемом 1,5 л мощностью 90 л.с. и 5МКПП, он сегодня всего на 500 грн дороже. Цены - от 341 000 грн по программе “Рено Бонус”.

Renault Sandero Stepway - переднеприводный молодежный кроссовер, на базе хэтчбека Sandero. С таким же дизельным 1,5-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5МКПП. Цены стартуют от 377 700 грн по программе “Рено Бонус”.

Между французами “затесалась” и доступная итальянская модель с дизельным мотором. Это - 5-местный пассажирский универсал Fiat Qubo. С 1,3-литровым MultiJet мощностью 75 л.с. и 5МКПП, цены на него стартуют - от 417 900 грн.

Renault Express - практичный многофункциональный пассажирский вэн, который пришел на смену популярному Renault Dokker. По программе “Рено Бонус” цена на автомобиль с 1,5-литровым мотором мощностью 95 л.с. и 6 МКПП стартует от 438 000 грн.

Renault Lodgy - 7-местный вэн или универсал. Один из немногих в своем классе с таким количеством пассажиров. По программе “Рено Бонус” за автомобиль с 1,5-литровым дизельным мотором мощностью 90 л.с. и 5МКПП цена - от 443 300.

Citroen C-Elysee - от 461 300 грн с 1,6-литровым дизельным мотором мощностью 92 л.с. и 5МКПП.

Renault Duster - единственный в данной ценовой категории внедорожник, хотя, в данном случае, не с полным, а только с передним приводом. Цены стартуют от 475 200 грн по программе “Рено Бонус” за внедорожник с 1,5-литровым дизельным мотором мощностью 110 л.с. и 6МКПП.

Peugeot 301 - от 529 000 грн с 1,6-литровым дизельным мотором мощностью 92 л.с. и 5МКПП.

Opel Combo Life - многофункциональный 5-местный вэн. Цена - от 540 900 грн за автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 92 л.с. и 5МКПП.

Fiat Doblo - 7-местный пассажирский минивэн. Цена - от 584 900 грн за авто 2019 г.в. с 1,6-литровым MultiJet мощностью 105 л.с. и 6МКПП.

Самые доступные в Украине автомобили с дизельным двигателем