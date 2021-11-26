ЕС может приостановить авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма

Европейская комиссия предложит ЕС временно приостановить авиасообщение со странами Южной Африки. Это связано со вспышкой нового штамма коронавируса B.1.1.529 в ряде африканских государств, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия предложит, в тесной координации с государствами-членами, применить экстренный тормоз и прекратить авиаперелеты из южного региона Африки из-за штамма коронавируса B.1.1.529" , - сказала она.