Лещенко: Бурба предлагал похитить формулу вакцины от COVID-19

Журналист и блогер Сергей Лещенко заявил, что экс-глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба предлагал похитить формулу вакцины против коронавируса.

Об этом он написал﻿ в своем Facebook.

"Еще одна спецоперация, которую предлагал Василий Бурба – это угон формулы вакцины от коронавируса в западных лабораториях. Это не шутка" , – написал Лещенко.

В комментариях Лещенко не раз акцентировал внимание, что это не шутка. Но каких-либо доказательств он не привел.