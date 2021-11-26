В Минздраве назвали условия получения сертификата о выздоровлении от COVID-19

Украинцы, которые переболели коронавирусом, могут получить соответствующий сертификат в "Дії" в не ранее чем на 15 день после установления диагноза. Обязательно, чтобы данные о перенесенной болезни были внесены врачом в электронную систему здравоохранения, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Мария Карчевич во время брифинга.

По ее словам, новым документом уже пользуется более 300 тысяч человек, которые успешно загрузили сертификат через "Дію".

"Его могут получить все, кто недавно переболел коронавирусом и имеют подтвержденный врачом диагноз. Лишь в таком случае сертификат о выздоровлении сгенерируется в "Дії" , - пояснила Карчевич.

Она напомнила, что такой документ действует только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 не ранее чем за 105 дней до запуска сертификата и далее. Ведь, по рекомендациям ВОЗ, после болезни можно и нужно прививаться не позже чем за 3 месяца со дня появления симптомов.