Кристина Соловий и Саша Чемеров сняли драматический клип

Проницательная Кристина Соловий снова запела в дуэте. На этот раз с Сашей Чемеровым. Они выпустили песню "Біжи, тікай", зрелищный клип который сняли на Киевском море, сообщает 24 Канал.

Премьера трека "Біжи, тікай" состоялась в пятницу, 26 ноября. В нем Кристина Соловий и Саша Чемеров спели о том, какими не должны быть отношения в ХХІ веке. Звезды призывают бежать, убегать от токсичной любви.

"Беги, убегай – музыкально-эмоциональная иллюстрация созависимых отношений. Это состояние похоже на сладкую, но очень болезненную ловушку. Изысканная боль, к которой привыкаешь и не представляешь, как жить без него," , – прокомментировала Кристина Соловий.

Драматическую видеоработу на песню "Біжи, тікай" сняли на берегу Киевского моря. Съемки проходили в холодный день с ветром и с дождем, которые пробирали до костей. Благодаря таким погодным условиям клип выдался грустным и тоскливым, как и сам трек.

Кристина Соловий и Саша Чемеров – Біжи, тікай: смотрите видео онлайн