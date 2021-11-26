Украина утилизирует около 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Украина утилизирует около 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca, у которой закончился срок годности, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Будет утилизировано чуть больше 400 тысяч доз. Регионы уже подсчитали эти остатки. Это вакцина, полученная в рамках гуманитарной помощи. Ее получателем был Центр общественного здоровья. Утилизации будет подлежать только вакцина AstraZeneca, которая имела срок годности до конца октября" , - сказал он в интервью.

Он подчеркнул, что эту вакцину уже изъяли из оборота.

При этом Кузин отметил, что большие остатки вакцины AstraZeneca могли возникнуть из-за сильного влияния определенных антивакцинальных настроений и мифов, несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат и никаких нареканий нет.