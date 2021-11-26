Фанатам "Зари" запретили вывесить патриотический баннер

Стюарды на римском стадионе "Олимпийский" не разрешили фанатам луганской Зари вывесить баннер с надписью "Луганск – это Украина", сообщает Сегодня.

Болельщики хотели разместить патриотический баннер на трибуне во время матча Зари против Ромы в пятом туре группового этапа Лиги конференций.

Однако стюарды запретили его вывесить, сославшись на то, что надпись на нем является политической, сообщили в Twitter Zorya Londonsk.

Также отмечается, что до этого другой баннер с такой же надписью был пронесен на стадион без проблем.

Напомним, Заря проиграла Роме 0:4 и потеряла шансы на выход из группы. Матч последнего тура против Буде-Глимт уже ничего не решает.

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