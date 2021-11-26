Мы в начале большой войны по деолигархизации — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс деолигархизации только начался в Украине. Посадками занимаются правоохранительные органы. Об этом он заявил во время пресс-марафона, сообщает РБК-Украина.

"Мы в начале большого процесса и мы в начале большой войны по деолигархизации. Сложные вещи мы выполняем, а очень простые вещи выполним в ближайшее время", - заявил он.

Президент заявил, что инфраструктурная реформа сегодня самая удачная за последние 50 лет, запустили государственного авиаперевозчика, прибыльной стала "Укрзализныця", порты.

"Это деолигархизация, потому что мы понимаем, какие люди... Они повсюду были, повсюду их щупальца. Да, люди не видят некоторых вещей... Есть ошибки... Я ежедневно принимаю 100 решений, иногда, к сожалению, ошибочные... У меня нет времени коммуницировать все решения с обществом... Но есть результат. Люди ездят, насчет "ковида" - есть кровати, вакцины", - заявил он.

Зеленский заявил, что судебную реформу в Украине только начали.

"Деолигархизацию мы только начали. Здесь нет ничего личного. Важно, чтобы крупный бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа. Что касается посадок, мне кажется, мы должны заниматься главными вещами. Мы начали судебную реформу, очистку судов, назначил 2 судей КСУ вчера", - сообщил он.

Зеленский заявил, что посадками занимаются правоохранительные органы.