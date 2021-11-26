Рынки Европы сильно снижаются из-за нового штамма COVID

Фондовые рынки стран Западной Европы сильно снижаются в ходе торговой сессии в пятницу на беспокойстве из-за появления нового более опасного штамма коронавирусной инфекции, сообщает Интерфакс.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:45 по упал на 2,8% и составил 468,25 пункта.

Французский индекс САС 40 снижается на 3,8%, британский FTSE 100 - на 2,9%, германский DAX - на 3%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB опускаются на 3,6% и 3,2% соответственно.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с распространением COVID-19 в регионе и отслеживают новости о появлении нового штамма коронавируса в Южной Африке.

В пятницу министр здравоохранения Южноафриканской республики Джо Фаала сообщила журналистам в ходе брифинга о быстром распространении в некоторых регионах страны нового варианта инфекции, получившего обозначение B.1.1.529. Он был обнаружен также в соседней Ботсване, добавила Фаала.

Позднее случаи заболевания новым штаммом были выявлены у двух туристов, вернувшихся из африканских стран в Гонконг и Израиль.

Великобритания после появления этих новостей приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, а также запретила въезд гражданам этих стран на свою территорию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет заседание в пятницу, на котором обсудит влияние выявленного штамма на существующие способы лечения и применяемые вакцины.

"Мы пока что многого не знаем о нем (новом штамме - ред.). Но мы знаем, что у него большое количество мутаций. И беспокойство заключается в том, что когда у вируса так много мутаций, это может сказаться на его поведении", - заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

В Германии в четверг был побит очередной антирекорд по количеству заболевших в день - 76 414 случаев, сообщил институт Роберта Коха.

В Словакии на две недели ввели "локдаун" из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки.

Индекс потребительского доверия во Франции в ноябре остался на уровне предыдущего месяца - 99 пунктов, показали данные Национального статистического управления страны Insee. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя до 98 пунктов.

В лидеры падения в Stoxx 600 выбиваются акции компаний сектора туризма и отдыха, а также авиаперевозчиков. Бумаги британского оператора круизных судов Carnival PLC дешевеют на 14,1%, авиакомпании easyJet PLC - на 12%, International Consolidated Airlines Group S.A. - на 10,4%, Deutsche Lufthansa AG - на 10,2% и германского туроператора Dufry AG - на 11,1%.

Снижается также стоимость основных европейских нефтегазовых компаний на фоне максимального за последние четыре недели падения цен на нефть. Акции британской BP теряют в цене 6%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell - 4,8%, итальянской ENI - 5% и французской TotalEnergies - 4,9%.

Котировки бумаг крупнейшего в мире производителя алкоголя Diageo снижаются на 2,3%. Компания объявила о начале следующего этапа программы выкупа акций объемом 4,5 млрд фунтов стерлингов (почти $6 млрд), которая рассчитана на период до 30 июня 2024 года.