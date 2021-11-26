Электромобили Peugeot получили увеличенный запас хода

Запас хода хэтчбека Peugeot e-208 увеличился на 22 км, кроссовера — Peugeot e-2008 на 25 км, сообщает Автоцентр.

Компания Peugeot обновила свои субкомпактные электромобили e-208 и e-2008. Чтобы сделать хэтчбек и кроссовер более дальнобойными, специалистам французской марки пришлось внести ряд конструктивных изменений.

Для меньшего расхода энергии систему климат-контроля дополнили датчиком влажности, что позволит чаще активировать режим рециркуляции. Также было изменено передаточное число редуктора на электродвигателе и заменены шины. Теперь оба электромобиля используют новую резину с пониженным сопротивлением качению (класс А+). У Peugeot e-208 они диаметром 16 дюймов, у Peugeot e-2008 — 17 дюймов.

В результате запас хода хэтчбека вырос до 362 км (+20 км), кроссовера — до 345 км (+25 км). При этом по расчетам производителя, максимальное увеличение составит 40 км, но только в городских условиях и при температуре близкой к нулю.

Что касается силовых установок, то здесь все по-прежнему: один электромотор мощностью 136 л.с. (260 Нм) и аккумуляторный блок на 50 кВт·ч с поддержкой зарядки мощностью до 100 кВт. Время заряда батареи до 80% — 30 минут.