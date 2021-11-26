В Украину зайдут сразу три новых банка, – Гороховский

В 2022 году в Украину планируют зайти сразу три сильных игрока финансового рынка – британский мобильный банк Revolut, казахстанский сервис Kaspi.kz и грузинский TBC Bank, сообщает UBR.

Это свидетельствует не об улучшении инвестиционного климата в стране, а о привлекательности нашего рынка, считает один из основателей мобильного monobank Олег Гороховский.

"Это отличные новости. 14 лет в Украину никто из иностранных банков не инвестировал. И тут сразу три сильных игрока… рынок стал привлекательнее за счет возможности открывать счета без визита в банк, а раз так, то для выхода на него нет необходимости создавать наземную инфраструктуру" , – пишет Гороховский.

Он подчеркнул, что с приходом новых игроков конкуренция на рынке Украины увеличится за счет новых продуктов, технологий и маркетинга с большими бюджетами. От этого выиграют клиенты.

В то же время о конкуренции с monobank он ответил, что его компанию любят за опыт, а выбирают из-за выгоды.

"Будут ли у новых игроков выгодные условия, конечно будут. Смогут ли они создать запоминающийся клиентский опыт, не уверен" , – написал Гороховский.

Напомним, о покупке грузинским ТBC Bank украинского Пиреус Банка стало известно накануне. Однако официально информацию не подтверждают, а сделка еще может b не состояться.