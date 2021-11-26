Мишина показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Известная украинская актриса, главная героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина порадовала поклонников пикантными снимками. Знаменитость позировала в прозрачном платье, засветив ягодицы и грудь, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. На размещенных кадрах показано, как Ксения позирует в прозрачном блестящем платье-сетке черного оттенка, которое было с длинными рукавами, а длина была мини. Она надела его поверх комплекта нижнего белья.

Ксения Мишина в "голом" платье. Источник: instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина засветила стройную фигуру в прозрачном платье. Источник: instagram.com/misha.k.ua

Свой вечерний образ она сопроводила нюдовым макияжем, а волосы оставила распущенными. В своем откровенном наряде она прогулялась по отелю Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби, где сейчас отдыхает.