Валютный рынок пятницы: ход торгов

В пятницу ажиотажный спрос на безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ продолжил толкать котировки вверх.

Уже в 10 утра ценник на покупку достиг 27,115 гривен, а на продажу поднялся до 27,135 гривен. Национальный банк был вынужден опять выйти с интервенцией. По информации портала «Курс Украины», на этот раз регулятор выставил на продажу 200 млн долларов по цене 27,12 гривен. Как только предложения дешевле 27,12 закончились, покупатели за пару минут выкупили у Нацбанка больше 110 млн долларов. И только после этого рынок немного успокоился.

На наличном рынке тоже продолжается «штормовая погода». Утром оптовые обменники Киева продавали наличного «американца» по 27,15 гривен. К 11 часам ценник сначала подняли до 27,17-27,18 гривен, а затем, когда покупатели на межбанке чуть успокоились, опять вернули на 27,15 гривен. Но уже после окончания обеденного перерыва крупную сумму доллара в Киеве дешевле 27,20 купить было крайне проблематично.

Евро на FOREX сегодня наконец-то удалось развить восходящую коррекцию. К моменту написания статьи он вырос до отметки 1,1294 доллара после публикации индексов делового доверия во Франции и Италии, показавших рост. В Украине рост на FOREX наложился на рост доллара к гривне. В результате евро за полдня вырос в цене на 18 копеек – с 30,40-30,42 до 30,58-30,60 гривен.

Российский рубль в первой половине дня пятницы упал с 74,55 до 75,90 рублей за доллар, поскольку цены на нефть в мире ускорили падение. Так, баррель нефти марки Brent всего за полдня потерял в цене более 5 долларов, подешевев с 78,2 до 73 долларов. Дешевеет рубль и в Украине. В столице его сегодня продают по 3,60-3,62 гривны за 10 рублей.