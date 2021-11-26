Скидки до 40% и бесплатные авиабилеты: акции в Черную пятницу

Крупные авиакомпании и лоукостеры ввели скидки на авиабилеты из Украины в Черную пятницу. Так, Ryanair позволяет получить второй билет бесплатно, если забронировать до конца 26 ноября, сообщает Avianews.

При этом отправится нужно с 1 декабря 2021-го до 18 февраля 2022 года. Период исключений для полетов: 16 декабря – 6 января.

Wizz Air

Венгерская авиакомпания ввела однодневную акцию, она действует лишь 26 ноября. Скидки на некоторые рейсы составляют 40% от тарифа.

Скидки покрывают перелет и дополнительные услуги, которые включены в сам тариф. При этом бонусы не распространяются на административный сбор и услуги, которые докупаются отдельно. А путешествие нужно завершить до 26 марта следующего года.

Qatar Airways

Национальная авиакомпания Катара ввела скидки на перелеты из Киева и Одессы с пересадкой в Дохе, но забронировать нужно до 28 ноября. Кроме того, акция позволяет также забронировать место заранее и оплатить перевозку сверхнормативного багажа со скидкой 50%. Перелет нужно совершить до 30 сентября 2022-го.

Air Astana

Авиаперевозчик ввел скидку до 30% на перелеты из Киева в города Казахстана – Алматы и Нур-Султан. Но забронировать перелет нужно до 5 декабря 2021 года.

Совершить перелет нужно с 10 января по 31 мая 2022-го. При этом дети до 2 лет могут полететь бесплатно без предоставления отдельного места.

airBaltic

Латвийская авиакомпания открыла скидку на 50% на выбор места и перевозку багажа. Получить ее можно во время бронирования авиабилета до конца 28 ноября.

SkyUp

У украинской SkyUp можно получить скидку 50% на авиабилеты на 13 международных маршрутов из Киева, 2 – из Львова, а также 2 – из Одессы.

Последний срок бронировки билета – до 23:00 26 ноября. Совершить перелет нужно до 31 марта. Период исключений для путешествий: 22 декабря – 10 января, 4 марта – 10 марта.

Bees Airline

Авиакомпания ввела скидку 50% на тариф при бронировании авиабилетов с 26 по 28 ноября. Но скидка не распространяется на аэропортовые сборы.

Для получения скидки нужно ввести промо-код на сайте лоукостера. Промо-код – BLACK_YELLOW_FRIDAY.

Кроме того, украинская авиакомпания Windrose в Черную пятницу устроила распродажу билетов на все собственные рейсы по Украине. Перевозчик предоставляет 3000 билетов со скидкой 50% по промокоду BLACKFRIDAY2021, сообщает Lowcostavia. Код будет действовать с 26 ноября.

LOT

Польская авиакомпания LOT ввела спецпредложение Black Week. Так, предоставляется скидка до 15% на все авиасообщения.

Для получения скидки нужно на сайте ввести промокод BLACKWEEK15. Акция действует до 29 ноября. Совершить рейс нужно с 10 января по 26 марта 2022-го.

Iberia

Крупнейший испанский авиаперевозчик Iberia снизил цены в Черную пятницу на многие рейсы по Европе и в США. Акция действует до 30 ноября. Период рейсов – 11 января-9 июня 2022 года.

Vueling

Испанская Vueling ввела акционную распродажу к Черной пятнице. Можно забронировать 2 авиабилета по цене одного. Для этого нужно ввести код BLACKFRIDAY. Акция действует до 27 ноября, период акционных рейсов – 10 января-31 мая следующего года.